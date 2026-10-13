Мосбиржа с 20 октября приостановит торги акциями застройщика "ПИК"

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Московская биржа остановит торги бумагами ПАО "ПИК – специализированный застройщик" с 20 октября. Информация опубликована на сайте торговой площадки.

Решение принял председатель правления биржи 13 октября, руководствуясь правилами листинга. Причиной названо наступление "иных существенных событий, способных повлиять на торги ценными бумагами". Речь идет о требовании выкупа эмиссионных ценных бумаг, поступившем организации согласно статье 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".

Ранее в ФАС заявили о планах оштрафовать группу застройщика ПИК и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа сторонних провайдеров в многоквартирные дома. Другие провайдеры ранее указали на ограничение доступа к кабельным вводам в жилых комплексах ПИК со стороны лиц, не входящих в группу компаний застройщика.

В итоге на должностных лиц управляющих компаний планируют наложить административные штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Оператору "Ловител", ограничивающему конкуренцию на рынке услуг связи, назначен оборотный штраф – от 1 до 15% выручки.

