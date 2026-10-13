Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 21:44

Экономика

Мосбиржа с 20 октября приостановит торги акциями застройщика "ПИК"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московская биржа остановит торги бумагами ПАО "ПИК – специализированный застройщик" с 20 октября. Информация опубликована на сайте торговой площадки.

Решение принял председатель правления биржи 13 октября, руководствуясь правилами листинга. Причиной названо наступление "иных существенных событий, способных повлиять на торги ценными бумагами". Речь идет о требовании выкупа эмиссионных ценных бумаг, поступившем организации согласно статье 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".

Ранее в ФАС заявили о планах оштрафовать группу застройщика ПИК и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа сторонних провайдеров в многоквартирные дома. Другие провайдеры ранее указали на ограничение доступа к кабельным вводам в жилых комплексах ПИК со стороны лиц, не входящих в группу компаний застройщика.

В итоге на должностных лиц управляющих компаний планируют наложить административные штрафы от 20 до 50 тысяч рублей. Оператору "Ловител", ограничивающему конкуренцию на рынке услуг связи, назначен оборотный штраф – от 1 до 15% выручки.

Читайте также


бизнесэкономика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика