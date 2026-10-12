ФАС оштрафует ПИК и оператора связи "Ловител" за ограничение доступа провайдеров в дома

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует группу застройщика ПИК и оператора связи "Ловител" (бренд Lovit) за ограничение доступа сторонних провайдеров в многоквартирные дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Провайдеры заявили в ФАС о новых препятствиях – ограничении доступа к кабельным вводам в жилых комплексах ПИК со стороны лиц, не входящих в группу компаний застройщика.

"Ведомством проводится проверка фактов ограничения доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах застройщика ПИК", – сообщили в службе.

На должностных лиц управляющих компаний наложат административные штрафы от 20 до 50 тысяч рублей либо дисквалифицируют на срок до трех лет.

Оператору "Ловител", ограничивающему конкуренцию на рынке услуг связи, назначен оборотный штраф – от 1 до 15% выручки на рынке оказания услуг доступа к сети интернет, разъяснили в ФАС.

Ограничения в доступе операторов связи в дома ПИКа служба выявила весной 2025 года. По итогам антимонопольного дела ведомство предписало обеспечить провайдерам доступ.

О выполнении предписания "Ловител" и ПИК отчитались в апреле 2026-го. Управляющие компании рассмотрели 330 заявок от операторов на размещение их сетей в жилых комплексах застройщика. Были проведены совместные осмотры жилья и предоставлена техническая документация.