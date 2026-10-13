Дело возбуждено после гибели женщины-водителя и ее сына в ДТП в Домодедово

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в ДТП в подмосковном Домодедово, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дело возбудили по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Уточняется, что ход расследования и установление всех обстоятельств дорожного происшествия взяла на контроль Домодедовская городская прокуратура.

Авария произошла 13 октября у одного из домов на Речной улице. По предварительным данным, водитель самосвала "КамАЗ" не справился с управлением, из-за чего грузовик опрокинулся на легковой автомобиль. В результате женщина-водитель и ее ребенок, находившийся в салоне, погибли на месте.

