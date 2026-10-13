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13 октября, 19:07

Политика

МИД РФ вызвал посла Бельгии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В МИД России был вызван посол Бельгии в России Мишель Жеребцофф. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Бельгийскому дипломату указали, что российская сторона решительно отвергает ничем не подкрепленные участившиеся утверждения военно-политического руководства Брюсселя о растущих гибридных, диверсионных, а также прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от России.

В МИД РФ добавили, что агрессивные высказывания отдельных представителей бельгийских властей, целенаправленно выставляющих Россию врагом, способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля. Бельгийской стороне адресован призыв оценить последствия таких заявлений и снизить антироссийскую риторику, которая вызывает рост напряженности на континенте.

Ранее посольство России в Бельгии направило предупреждение НАТО и бельгийскому МИД о том, что действия Альянса в районе Калининградской области существенно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения. При этом в Кремле добавляли, что Москва воспринимает НАТО как объединение, действия которого направлены против интересов России.

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