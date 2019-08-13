Роналду сравнил себя с Месси

16:20
16:20
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Фото: ТАСС/EPA/PETER POWELL
Нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду сравнил себя с форвардом испанской "Барселоны" Лионелем Месси. Роналду заявил, что он выигрывал Лигу чемпионов с несколькими клубами, в отличие от него.
Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Один раз он выиграл в составе английского клуба "Манчестер Юнайтед", четыре раза – в составе испанского "Реала".
Месси же выигрывал Лигу чемпионов четыре раза в составе "Барселоны".
"Разница в том, что я играл в разных клубах и с разными командами выигрывал Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Немногие футболисты выиграли Лигу чемпионов пять раз, так что я могу отождествлять себя с этим соревнованием. Месси – отличный футболист, его будут помнить не только за пять "Золотых мячей", но и за то, что он, как и я, становится лучше год за годом", – сказал Роналду в интервью DAZN.
До "Ювентуса" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал", также он заработал "Золотой мяч" и становился двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.
В составе команды Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, выиграл Лигу наций – 2019, стал серебряным призером чемпионата Европы 2004 года, бронзовым призером чемпионата Европы – 2012, а также бронзовым призером Кубка конфедераций – 2017.
Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Он в составе "Барселоны" стал десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В его коллекции пять "Золотых мячей".
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