Новый туристический поезд "Северное Приладожье" запустят из Москвы

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Новый туристический поезд "Северное Приладожье" отправится из Москвы 6 ноября. Его маршрут пройдет вдоль берега Ладожского озера, сообщила пресс-служба РЖД.

В Выборге туристы смогут посетить Ратушную площадь, природный музей-заповедник "Парк Монрепо", Часовую башню и Усадьбу бюргера. Из Сортавалы пассажиры отправятся в горный парк "Рускеала" на ретропоезде.

Поезд будет ходить по маршруту Москва – Выборг – Сортавала – Москва. Рейсы – еженедельные, а продолжительность поездки – два выходных дня. В составе турпоезда – современные двухэтажные купейные вагоны и СВ.

Ранее стало известно, что в Калининградской области запускают первый круизный туристический поезд "Балтийское кольцо". Первых пассажиров примут на борт 27 ноября. Следующие рейсы запланированы на 2 и 5 января. Путешествие рассчитано на три дня и проходит в формате "отель на колесах".

