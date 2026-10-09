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09 октября, 11:20

Транспорт

РЖД запустит первый круизный поезд по Калининградской области

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

В Калининградской области запускают первый круизный туристический поезд "Балтийское кольцо". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Первых пассажиров "Балтийское кольцо" примет на борт 27 ноября. Следующие рейсы запланированы на 2 и 5 января. Путешествие рассчитано на три дня и проходит в формате "отель на колесах": днем туристы знакомятся с достопримечательностями, а ночью отдыхают в комфортабельных вагонах.

Маршрут соединит Калининград, Светлогорск и Зеленоградск, а заключительную часть пути состав проследует на паровозной тяге. В Калининграде гостям покажут Кафедральный собор, виллы Амалиенау, Рыбную деревню, городские ворота и оборонительные башни. Экскурсоводы расскажут, как менялся город на протяжении столетий.

Отдельный блок программы посвящен курортам Балтики. В поселке Янтарный туристы познакомятся с янтарным производством и прогуляются через парк Беккера к морю. В Светлогорске и Зеленоградске можно будет увидеть шедевры европейской архитектуры XIX–XX веков, включая старинные виллы и водонапорные башни.

Куршская коса станет самостоятельной частью маршрута. Путешественники прогуляются по Танцующему лесу с необычно изогнутыми соснами, а со смотровых площадок высоты Эфа увидят песчаные дюны, леса, Балтийское море и Куршский залив.

Ранее сообщалось, что вагон-спа начнет курсировать в составе туристского поезда "В Карелию" с 9 по 31 октября. Один сеанс спа будет длиться 90 минут. Сам поезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. В его составе – вагоны купе, СВ и вагон-ресторан. Поездка длится два дня и три ночи.

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