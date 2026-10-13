РИА Новости: причиной гибели горняка в шахте под Ростовом стал взрыв при заряжании забоя

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Проходчик на шахте "Обуховская" в Ростовской области погиб из-за взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как отметил собеседник агентства, работник шахты погиб при взрыве, который произошел, когда он выполнял работы по заряжанию забоя в конвейерном штреке.

О гибели горняка на шахте в Ростовской области стало известно 13 октября. Несчастный случай произошел при проведении подготовки к взрывным работам. При этом шахта "Обуховская" продолжает работу в штатном режиме. Семье горняка будет оказана вся необходимая помощь, указывали в правительстве области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

