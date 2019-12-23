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Москва 24

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Спорт

15:46

Четыре российских клуба вошли в топ-100 лучших команд в истории Лиги чемпионов

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре российских клуба попали в топ-100 рейтинга лучших команд за всю историю Лиги чемпионов и предшествующего ей Кубка чемпионов. Московский "Спартак" при этом оказался в списке выше других клубов страны, сообщается на сайте UEFA.

Рейтинг рассчитывался на основе результатов европейских команд с 1955 года. "Спартак" расположился на 34-м месте. Такая высокая позиция обусловлена тем, что красно-белые приняли участие в 20 розыгрышах и одержали 40 побед и 31 ничью в 122 матчах. При этом в сезоне 1990/1991 команда дошла до полуфинала турнира.

ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" заняли в рейтинге 45-е, 57-е и 97-е места соответственно. Наивысшее достижение среди этих клубов установила первая команда – в сезоне 2009/2010 ЦСКА сыграл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Список лучших команд первенства возглавляет мадридский "Реал". На счету команды 13 званий чемпиона турнира. На втором и третьем местах расположились "Бавария" и "Барселона" соответственно.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на 7-е место в таблице коэффициентов UEFA, уступив одну строчку Португалии.

Положение страны в списке определяет количество клубов, которые будут участвовать в еврокубках.

Сейчас первые пять мест в рейтинге UEFA у Испании, Англии, Германии, Италии и Франции. У последней – 52 тысячи баллов, у Португалии – 43 тысячи, у России – 43 тысячи. Распределение в списке зависит от того, насколько успешно клубы из тех или иных стран выступают в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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