Непомнящий прокомментировал слова Семака о вылете "Зенита" из ЛЧ

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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил слова наставника "Зенита" Сергея Семака, который призвал не считать трагедией вылет его команды из Лиги Чемпионов. Об этом сообщает RT.

"Конечно, какая может быть трагедия, когда он играет в РПЛ с десятью очками отрыва. Команда – лидер чемпионата России не может на равных противостоять "Бенфике", которая потеряла почти все шансы в своем чемпионате", – иронично отреагировал Непомнящий.

Накануне "Зенит" крупно уступил португальской "Бенфике" в гостевой встрече и лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках. Матч прошел в Лиссабоне в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:3.

По результатам матча российская команда заняла последнее место в группе G. По итогам группового этапа "Зенит" и "Бенфика" набрали по 7 очков, однако португальская команда превзошла российскую по личным встречам.

Ранее экс-игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объяснил причину неудач российских футбольных команд в еврокубковых соревнованиях. Он посчитал, что переход чемпионата России на систему "осень-весна" был ошибкой.

