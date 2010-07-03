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Общество

19:53

Фанаты "Спартака" массово покинули трибуны во время матча с "Ростовом"

спорт общество

Фото: телеграм-канал Mash

Более пяти тысяч фанатов ФК "Спартак" покинули стадион "Открытие Арена" во время домашнего матча против "Ростова", сообщает Агентство "Москва".

Болельщики ушли с площадки на 30-й минуте игры. Таким образом они выразили солидарность с болельщиками своей команды, задержанными полицией в Санкт-Петербурге в день встречи с петербургским "Зенитом".

6 декабря так же поступили фанаты "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и "Динамо". То же сделали болельщики "Уфы", "Краснодара", ЦСКА, "Оренбурга", "Сочи".

Акцию инициировало объединение болельщиков "Спартака" Fratria. Поводом стали задержания полицией 30 ноября и 1 декабря фанатов "красно-белых" в Санкт-Петербурге. По итогу разбирательств трое болельщиков оказались под арестом, еще не менее 30 оштрафовали по статье о мелком хулиганстве.

Один из лидеров болельщиков из Fratria Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Петербург. Суд запретил ему 1,5 года ходить на футбол и выписал штраф. "Спартак" публично поддержал Бевза.

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