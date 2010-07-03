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Происшествия

16:03

Болельщиков "Спартака" задержали в Санкт-Петербурге

происшествия спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150–200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки", – рассказал собеседник агентства.

При этом он утверждает, что фанаты футбольного клуба не совершали никаких противоправных действий. В главке МВД по Санкт-Петербургу и области РБК заявили, что выясняют полученную информацию.

Ранее футбольный клуб "Спартак" оштрафовали на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Болельщики во время игры между "Уралом" и "Спартаком" выкрикивали в отношении футболиста нецензурные слова.

Аналогичный случай происходил за несколько дней до этого в Сан-Марино, где играла сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020. Тогда группа фанатов во время матча также скандировала оскорбительные кричалки и освистала нападающего российской сборной. Фанатам не понравилось, что капитан сборной не забил ни одного мяча.

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