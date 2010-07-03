ФК "Спартак" оштрафован на 100 тыс рублей за оскорбления фанатами Дзюбы

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким

Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

"Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной", – отметил Григорьянц.

Ранее Российская премьер-лига начала проверку по факту оскорбительных высказываний со стороны фанатов московского "Спартака" во время матча 17-го тура чемпионата страны против екатеринбургского "Урала".

Инцидент с участием болельщиков произошел 24 ноября в Екатеринбурге. Там футбольный клуб "Урал" принимал у себя в гостях московский "Спартак". Отмечалось, что во время игры фанаты футбольного клуба "Спартак" выкрикивали в отношении Артема Дзюбы нецензурные слова.

Аналогичный случай происходил за несколько дней до этого в Сан-Марино, где играла сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020. Тогда группа фанатов во время матча также скандировала оскорбительные кричалки и освистала нападающего российской сборной. Фанатам не понравилось, что капитан сборной не забил ни одного мяча.

На оскорбительные высказывания во время матча отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он был возмущен поведением болельщиков, добавив, что не понимает, зачем нужно было преодолевать такой путь до Сан-Марино, чтобы в итоге оскорблять капитана.

По мнению тренера сборной, произошедшее надо оставить на совести фанатов. В Российском футбольном союзе назвали агрессивно настроенных зрителей "кучкой псевдоболельщиков".

