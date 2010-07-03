Сборная России по футболу проведет в Петербурге два матча Евро-2020

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по футболу сыграет два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА).

Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Вместе с ними в группу попала сборная Бельгии. Матчи этой группы пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене – три.

Последний соперник по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. На четвертое место в группе претендуют команды Уэльса и Финляндии.

19 ноября сборная России сыграла заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу отечественных футболистов. Голами в игре отметились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

В параллельной встрече сборная Бельгии дома разгромила Кипр (6:1) и набрала 30 очков в группе. Россия вышла на турнир со второго места (24).

Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге одобрил порядок организации дополнительных фан-зон в российских городах, не принимающих турнир.

Предложения об организации таких зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и уже около 40 из них подтвердили намерение принять участие в проекте.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

