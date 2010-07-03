Сборная России подарила Футбольной федерации Сан-Марино матрешки

Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России по футболу после матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года подарила Футбольной федерации Сан-Марино набор матрешек, сообщается в официальном микроблоге российской команды в Twitter.

"Большое спасибо сотрудникам стадиона и представителям Федерации футбола Сан-Марино за отличную организацию и теплый прием! Наш подарок – традиционные русские матрешки в сан-маринском стиле", – говорится в сообщении.

Накануне российская сборная завершила отборочный турнир EURO-2020, обыграв Сан-Марино со счетом 5:0. Голы забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

В параллельной встрече сборная Бельгии дома разгромила Кипр (6:1) и набрала 30 очков в группе. Россия вышла на турнир со второго места (24). На чемпионате Европы россияне вновь встретятся с Бельгией. Еще одним соперником подопечных Станислава Черчесова станет Дания.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

