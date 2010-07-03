Определился первый соперник сборной России по футболу на Евро

Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдоким

Первым соперником сборной России по футболу на чемпионате Европы стала команда Дании.

Датчане сыграли вничью с командой Ирландии. Встреча в Дублине завершилась со счетом 1:1. Таким образом, Дания набрала 16 очков, заняла второе место в группе и отобралась на Евро-2020.

Матч России и Дании пройдет в Санкт-Петербурге или Копенгагене. Точное место определит жеребьевка. Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

16 ноября Бельгия разгромила Россию в предпоследнем матче отборочного цикла со счетом 4:1.