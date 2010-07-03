Черчесов прокомментировал поражение в матче с Бельгией

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Сборная Россия была настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против бельгийцев, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.
"Они очень хорошо выходят в быструю атаку, мы знали это. Другое дело, что не хотели сидеть в обороне, потому что нам надо было выигрывать со счетом 2:0, чтобы занять первое место в группе. И сыграть на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем, играя с командой такого уровня", – заявил Черчесов на пресс-конференции.
Нападающий российской команды Артем Дзюба, в свою очередь, рассказал о реакции тренера на итоги игры.
"Черчесов не ругался. Наоборот, сказал, что хорошо, что мы сейчас получили, а не в финальной части Евро", – сказал Дзюба журналистам.
Сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:4
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 1:4. Единственный гол россиян забил Георгий Джикия на 79 минуте. Предыдущий матч со сборной России, прошедший 21 марта, команда Бельгии также выиграла.
В итоге сборная Бельгии на данный момент занимает первое место в группе с 27 очками, Россия – вторая с 21 очком.
Уже определились 16 из 24 сборных, которые примут участие в финальной части Евро-2020. Путевки на чемпионат завоевали команды Хорватии, Германии, Нидерландов и Австрии. Ранее место на чемпионате Европы гарантировали сборные Англии, Бельгии, России, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: