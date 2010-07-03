Черчесов прокомментировал поражение в матче с Бельгией

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Сборная Россия была настроена на победу в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против бельгийцев, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Они очень хорошо выходят в быструю атаку, мы знали это. Другое дело, что не хотели сидеть в обороне, потому что нам надо было выигрывать со счетом 2:0, чтобы занять первое место в группе. И сыграть на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем, играя с командой такого уровня", – заявил Черчесов на пресс-конференции.

Нападающий российской команды Артем Дзюба, в свою очередь, рассказал о реакции тренера на итоги игры.

"Черчесов не ругался. Наоборот, сказал, что хорошо, что мы сейчас получили, а не в финальной части Евро", – сказал Дзюба журналистам.



Сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:4

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 1:4. Единственный гол россиян забил Георгий Джикия на 79 минуте. Предыдущий матч со сборной России, прошедший 21 марта, команда Бельгии также выиграла.

В итоге сборная Бельгии на данный момент занимает первое место в группе с 27 очками, Россия – вторая с 21 очком.

Уже определились 16 из 24 сборных, которые примут участие в финальной части Евро-2020. Путевки на чемпионат завоевали команды Хорватии, Германии, Нидерландов и Австрии. Ранее место на чемпионате Европы гарантировали сборные Англии, Бельгии, России, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

