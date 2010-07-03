Сборная России по футболу заняла второе место в отборочной группе Чемпионата Европы-2020

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Сборная России по футболу уступила команде Бельгии в предпоследнем матче отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Матч состоялся в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 53 тысяч 317 зрителей. В составе команды Бельгии голы забили Торган Азар (19-я минута), Эден Азар (33, 40) и Ромелу Лукаку (72). У сборной России отличился Георгий Джикия (79).

Российская команда гарантированно обеспечила себе вторую позицию в отборочной группе, уступив только сборной Бельгии, и выступит на Чемпионате Европы-2020. Часть матчей предстоящего турнира пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в даты проведения соревнования в Москве могут открыть фан-зону. Генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин подтвердил эту информацию.

