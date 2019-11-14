Adidas отреагировал на ситуацию с новой формой сборной России

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Компания по выпуску спортивной одежды и оборудования Adidas намерена исправить ошибки, связанные с дизайном футболок для футболистов сборной России.

"Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза (РФС), и поэтому уверены, что вместе найдем решение", – цитирует представителя Adidas издание Deutsche Welle.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании, цвета выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. "Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед", – сказали агентству.

Накануне стало известно, что сборная Россия по футболу в субботу, 16 ноября, выйдет на матч против Бельгии в старой форме, так как команда решила отказаться от новой экипировки.

Рукава новых футболок должен был украшать российский триколор, однако флаг оказался перевернутым. Кроме того, критике подверглись качество ткани и крой экипировки.

Дизайнер Денис Симачев рассказал, что создание формы для сборной – это очень ответственная и творческая работа. По его мнению, нельзя работать по отработанным лекалам и для создания качественного продукта необходимо изучить историю и жизнь страны.

"Кроме того, в этой работе хорошо было бы задействовать и членов команды, чтобы они понимали, как они будут выглядеть и что символизировать", – рассказал дизайнер.

По данным СМИ, российские футбольные функционеры рассматривают возможность досрочного разрыва контракта с Adidas. Договор могут подписать с компанией Nike.

