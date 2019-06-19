Почему литовские политики недовольны немецким брендом Adidas

Депутаты Литвы обратились к немецкому производителю спортивной одежды, обуви и инвентаря Adidas с просьбой убрать из продажи вещи с символикой Советского Союза. В прошлом году бренду уже грозили исками по этому поводу. Чем недовольны власти прибалтийской страны, а также как отреагировали на сообщение российские представители бренда – читайте в нашем материале.

В Литве недовольны

Литовские консерваторы вновь обратились к немецкому концерну Adidas с просьбой не продавать вещи, на которых изображена "запрещенная" символика. Заявление обнародовано на сайте Сейма Литвы.

Поводом для недовольства стала одежда бренда, на которой была изображена символика Советского Союза. Спортивную форму красного цвета с надписями "СССР" увидели в витрине одного из магазинов Adidas в Лондоне пользователи социальных сетей. Ссылаясь на эту информацию, лидер партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвила Моркунайте-Микуленене подготовили обращение к компании, в котором попросили убрать из продажи соответствующие товары.

Hey, @adidasUK @adidas do you also have T-Shirts with nazi Germany and swastika?! USSR is responsible for deaths of over 80 million people - Holodomor, deportations to Siberia, #Chernobyl and more. USSR was far worse than North Korea. Learn some history. #whynotswastika pic.twitter.com/SHOJQTAvhK — Zygimantas Zabieta (@zzabieta) June 16, 2019

Свою позицию политики аргументируют тем, что во многих странах Европы запрещается использование нацистской и советской символики. Кроме того, по мнению консерваторов, продажа такой одежды поднимает вопрос о понимании компанией тоталитарных режимов и их преступлений. Также в обращении депутаты попросили дать гарантии, что одежда, о которой идет речь, будет удалена как из всех магазинов Adidas, так и из магазинов, связанных с брендом.

Представители Adidas в России заявили, что давать какую-либо оценку заявлениям Литвы бессмысленно, поскольку такая одежда брендом уже не выпускается, и в официальных магазинах ее не найти. "Сейчас Adidas не производит одежду с этой символикой. Фото, которое вызвало такую реакцию в Литве и требования убрать из магазинов одежду, вероятнее всего, сделано у сторонних ретейлеров и не имеет отношения к нашим фирменным магазинам. Одежду из этой коллекции можно найти только у каких-то коллекционеров или у тех, кто купил ее в прошлом году и продает сейчас, иначе это будет не оригинальная продукция", – сообщила Москве 24 PR-менеджер Adidas CIS Нина Власова.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи"

Soviet Union 1989-91 home by Adidas



Worn by Russia and CSKA player Nadya Smirnova



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USSR ! pic.twitter.com/3dFweDn8aI — Sobat Gurun | (@ryanfadhila) 10 июня 2019 г.

Подобные претензии со стороны Литвы уже предъявлялись компании Adidas в прошлом году. Коллекцию одежды с советской символикой бренд выпустил специально к чемпионату мира по футболу в России. В рамках акции с лейблом Adidas вышло несколько футболок и женское платье, на них – герб Советского Союза и надпись "СССР". Представители компании заявили, что при создании коллекции они вдохновлялись формой команд на чемпионате СССР по футболу 1991 года.

Однако кое-кого креатив бренда не впечатлил. Украинский институт национальной памяти угрожал компании обращениями в суд из-за распространения продукции "с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима". Тогда глава учреждения Владимир Вятрович назвал коллекцию нарушением моральных норм.

Солидарно с ним было и министерство иностранных дел Литвы. "Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", – такая публикация появилась на странице литовского МИД в Twitter. В прибалтийской стране с 2008 года демонстрировать советскую и нацистскую атрибутику в местах массового скопления людей запрещено на законодательном уровне – штраф за такое нарушение составляет от 144 до 289 евро.

После этого компания Adidas приняла решение убрать со своего сайта тематическую коллекцию одежды.

А позже в том же году посол Литвы в США Роландас Кришчюнас, члены СО-ХДЛ и группа депутатов Европарламента из Латвии и Эстонии обратились к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой убрать из продажи одежду с советской символикой. Аналогичная просьба была отправлена со стороны Литвы в компанию Amazon.

Политическая элита Прибалтики периодически заявляет о борьбе с последствиями "советской оккупации" и требует компенсации. В российском МИД требования политиков называют абсурдными и необоснованными, а также напоминают: присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени.