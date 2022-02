Почему литовские политики недовольны немецким брендом Adidas

Депутаты Литвы обратились к немецкому производителю спортивной одежды, обуви и инвентаря Adidas с просьбой убрать из продажи вещи с символикой Советского Союза. В прошлом году бренду уже грозили исками по этому поводу. Чем недовольны власти прибалтийской страны, а также как отреагировали на сообщение российские представители бренда – читайте в нашем материале.

Литовские консерваторы вновь обратились к немецкому концерну Adidas с просьбой не продавать вещи, на которых изображена "запрещенная" символика. Заявление обнародовано на сайте Сейма Литвы.

Поводом для недовольства стала одежда бренда, на которой была изображена символика Советского Союза. Спортивную форму красного цвета с надписями "СССР" увидели в витрине одного из магазинов Adidas в Лондоне пользователи социальных сетей. Ссылаясь на эту информацию, лидер партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвила Моркунайте-Микуленене подготовили обращение к компании, в котором попросили убрать из продажи соответствующие товары.

Hey, @adidasUK @adidas do you also have T-Shirts with nazi Germany and swastika?! USSR is responsible for deaths of over 80 million people - Holodomor, deportations to Siberia, #Chernobyl and more. USSR was far worse than North Korea. Learn some history. #whynotswastika pic.twitter.com/SHOJQTAvhK