Четыре человека погибли при пожаре в квартире на Камчатке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в квартире в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатке.

По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Во время разведки в квартире были обнаружены четыре человека без сознания – двое детей и двое взрослых мужчин. До приезда бригады скорой медицинской помощи спасатели пытались их реанимировать, затем пострадавших передали медикам. Но спасти их не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура выясняет все обстоятельства пожара.

Ранее два человека погибли при пожаре в доме на Хабаровской улице в Москве. По информации СК РФ по столице, тела были обнаружены спасателями после ликвидации возгорания. По факту произошедшего была организована проверка.