Пожар в общежитии МГТУ "Станкин" в Москве ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в общежитии Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" в Тверском районе Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

О возгорании в здании в Вадковском переулке стало известно вечером 24 февраля. Открытое горение фиксировалось на уровне 14-го этажа. Все находившиеся в здании люди были своевременно эвакуированы.

Спустя время огонь удалось локализовать на площади 40 квадратных метров.

До этого пожар произошел в автосервисе в Балашихе. Горела мансарда, которая позднее обрушилась на площади 700 квадратных метров. Спустя время возгорание локализовали на площади 1 150 "квадратов", а позднее – ликвидировали. В результате никто не пострадал.