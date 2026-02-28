Форма поиска по сайту

28 февраля, 08:57

В Госдуме назвали парадоксом заявление Зеленского о Крыме

Фото: Москва 24/Анна Селина

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма его стране являются парадоксом. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее украинский лидер сказал, что Крым – это якобы Украина и мир должен это признать.

"Зеленский готов уничтожить всю Украину, продолжая всем доказывать, что Крым был украинским, противореча при этом мнению самих крымчан и здравому смыслу", – сказал собеседник агентства.

Парламентарий уточнил, что 12 лет назад Запад агрессивно вмешивался во внутренние дела на тот момент суверенной Украины, что привело к преступлениям и вооруженному перевороту с захватом власти в стране неонацистами.

"Неонацисты грубо просчитались и не учли, что сплоченные жители героического Крыма, веками проживающие в мире и согласии на родной земле, хранили бережно любовь к России и несли сквозь десятилетия с твердой решимостью однажды вернуться домой в родную гавань", – указал депутат.

По его словам, именно украинские власти, угрожавшие крымчанам, стали "историческим триггером" для проведения плебисцита и законного возвращения полуострова в состав РФ.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров призвал Украину и ее западных покровителей признать новые территориальные реалии после вхождения в состав России Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

При этом на Западе понимают, что стратегическая инициатива на Украине полностью находится у российской армии, уточнил министр.

Трамп заявил об усердной работе США над завершением конфликта на Украине

