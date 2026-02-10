Фото: kremlin.ru

Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель "в родную гавань". Это будет сделано в полном соответствии с чаяниями всех русских людей на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе торжественного собрания по случаю Дня дипломатического работника.

"Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах", – приводит его слова ТАСС.

Второй раунд переговоров России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4–5 февраля. Главным итогом встречи стало соглашение между Москвой и Киевом об обмене 314 военнопленными.

СМИ также писали, что повестка второй части переговоров затронула экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты.

После проведенных консультаций президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном проведении следующего раунда переговоров в Соединенных Штатах. Однако в Кремле опровергли эту информацию и уточнили, что точная дата новой встречи пока не определена.