Создававшая на протяжении 40 лет образы Hello Kitty дизайнер уходит с поста

Фото: Getty Images/Frazer Harrison

Японский дизайнер Юко Ямагучи, являющаяся одной из создателей образов персонажа Hello Kitty (маленькая девочка в костюме кошки. – Прим. ред.), уходит из компании Sanrio после более чем 40 лет работы в компании. Об этом сообщается в пресс-службе фирмы.

"Нынешний дизайнер <...> была движущей силой в создании персонажей Sanrio с 1980 года <...>. Она помогла превратить Hello Kitty в любимого персонажа", – говорится в пресс-релизе.

На ее смену придет дизайнер с псевдонимом Ая, которая также участвовала в разработке образа Hello Kitty.

Sanrio выразила благодарность Ямагучи за многолетний труд и заверила, что она продолжит консультировать компанию в качестве советника.

Hello Kitty была создана в 1960-х годах владельцем Sanrio Синтаро Цудзи. Внешний вид персонажа напоминает упрощенное изображение маленькой белой кошки. Однако в 2014 году разработчики официально заявили, что Hello Kitty – это маленькая девочка, и рекомендовали для ее писания использовать японский термин "гидзинка", означающий "антропоморфный персонаж".

Ранее стало известно, что американская анимационная студия Warner Bros. Pictures Animation и студия кинопроизводства New Line Cinema начали работу над первым полнометражным фильмом о Hello Kitty. Предварительная дата премьеры – 21 июля 2028 года.

Отмечается, что новая кинолента порадует зрителей всех возрастов. Режиссером фильма станет бразильский художник японского происхождения Лео Мацуда, который также работал над "Зверополисом" и "Ральфом".

