Bloomberg: дизайнер iPhone Air покинул компанию Apple

Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO

Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, участвовавший в создании новой модели iPhone Air, покинул корпорацию Apple, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, он перешел в стартап, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта (ИИ).

Как отмечают источники, уход Чоудхури вызвал резонанс внутри Apple, где он пользовался значительным авторитетом среди дизайнеров.

Подчеркивается, что он проработал в компании более 6 лет и именно ему выпала честь представлять публике новый iPhone Air на презентации в сентябре. При этом его уход не связан с выходом новой модели iPhone, несмотря на плохие продажи.

Кроме того, газета Financial Times сообщала, что генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост в 2026 году. Наиболее вероятным преемником главы компании называют старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса. Однако окончательно решение еще не было принято.

Ранее сообщалось, что ФАС России потребовала от корпорации Apple включить для российских пользователей по умолчанию отечественную поисковую систему или систему из стран ЕАЭС. По словам главы ведомства Максима Шаскольского, сейчас на устройствах по умолчанию активирована поисковая система, не входящая в этот перечень.