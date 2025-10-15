Apple анонсировала новые устройства на базе процессора M5

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Американская корпорация Apple представила новые устройства на базе процессора M5. Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

Корпорация показала ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro и шлем дополненной реальности Vision Pro. У всех гаджетов имеется новый процессор М5, который был создан по 3-нанометровой технологии с 10-ядерной архитектурой графического процессора.

Как указали в корпорации, чип способен обеспечить более чем в 4 раза большую пиковую производительность вычислений графического процессора для искусственного интеллекта (ИИ).

Ноутбук MacBook Pro оснащен 14-дюймовым дисплеем Liquid Retina XDR, 12-мегапиксельной камерой Center Stage и аудиосистемой из 6 динамиков. Он может проработать на одном заряде до 24 часов. Цена ноутбука стартует от 1 599 долларов (127 000 рублей).

Планшет iPad Pro назвали в компании самым мощным. Его выпустили с 11- и 13-дюймовым экранами Ultra Retina XDR. Шлем дополненной реальности Vision Pro представлен с двойным ремешком для головы и как минимум 256 гигабайтами встроенной памяти.

Все новые устройства можно приобрести по предзаказу. В продажу они поступят 22 октября.

