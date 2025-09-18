Новые iPhone 17 поступили в российские магазины

Фото: ТАСС/JOHN G. MABANGLO

Новые iPhone 17-го поколения американской компании Apple уже появились в российских магазинах. В частности, гаджеты получили restore и МТС, сообщает РИА Новости со ссылкой на компании.

Пользователи могут протестировать iPhone Pro Max и другие модели во флагманском магазине restore. В других точках сети смартфоны появятся 20 сентября. Продажи компания планирует начать в Москве с 23 сентября. Позднее приобрести новинки смогут и покупатели за пределами столицы.

Предзаказы МТС планирует начать выдавать до конца сентября. Как уточнили в компании, первая партия iPhone 17 Pro Max уже поступила, ее презентуют в Москве и Санкт-Петербурге.

Известно, что цены на новые американские смартфоны на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч. В МТС заявили, что стоимость по предзаказу варьируется от 110 тысяч до 300 тысяч рублей.

При этом обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект в работе камеры нового iPhone Air, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacRumors.

По его словам, во время съемки на концерте в условиях яркого освещения стали появляться черные прямоугольники и белые волнистые линии. Аналогичные проблемы возникли в iPhone 17 Pro. Дефект проявлялся примерно в одном из десяти кадров и при съемке светодиодных экранов, уточнил Кейси.

Apple подтвердила проблему. В компании заявили, что такое происходит крайне редко и в случаях, когда яркий LED-дисплей направлен непосредственно в объектив камеры. Apple заверила, что решение проблемы уже заложено в одно из ближайших обновлений iOS.

Ранее пользователи пожаловались, что новая iOS 26 быстро разряжает батарею iPhone и замедляет работу приложений. У некоторых после установки операционной системы пропали иконки с рабочего стола, перестали отображаться фотографии в галерее, а "Жидкое стекло" – прогружаться.

