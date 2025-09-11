Bloomberg: Apple поднимет цены на флагманские iPhone до 2 тысяч долларов

Фото: AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Американская корпорация Apple намерена повысить цены на флагманские модели iPhone 17 Pro Max до 2 тысяч долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Со слов инсайдера Марка Гурмана, этим решением компания начала подготовку пользователей к росту стоимости на свои устройства.

При этом подчеркивается, что Apple не подняла бы цены так высоко, если бы не была уверена в готовности значительной части своей аудитории платить такие деньги.

Apple представила новые iPhone 17-го поколения на презентации 9 сентября. Продажи смартфонов начнутся 19 сентября. Стартовая цена на iPhone 17 в США составила 799 долларов (66 тысяч рублей), iPhone Air – от 999 долларов (83 тысячи рублей), iPhone Pro – от 1 099 долларов (91 тысяча рублей), iPhone Pro Max – от 1 199 долларов (100 тысяч рублей).

Однако IT-эксперт Артем Геллер посоветовал владельцам iPhone 16 не торопиться с покупкой 17-го. По его словам, менять телефон каждый год не имеет смысла, поскольку принципиальной разницы между моделями почти нет.