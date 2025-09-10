iXBT: Apple остановила продажи iPhone 16 Pro и еще трех смартфонов

Фото: ТАСС/EPA/JOHN G. MABANGLO

Американская корпорация Apple убрала с продажи на своем сайте смартфоны iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, а также iPhone 15 и 15 Plus. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал iXBT.

Пересмотр линейки гаджетов произошел сразу после презентации, на которой компания показала свои новые устройства.

В списке товаров остались 7 моделей телефонов, стоимость которых варьируется от 599 до 1 199 долларов. Для покупки доступны такие модели iPhone, как 16e, 16, 16 Plus, 17, Air, 17 Pro и 17 Pro Max.

Apple представила новые iPhone 17-го поколения на презентации 9 сентября. Продажи смартфонов начнутся 19 сентября.

Базовая модель iPhone 17 получила 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками и переменной частотой от 1 до 120 герц. Максимальная яркость экрана составила 3 000 нит. Телефон будет выпускаться в пяти цветах: лавандовом, голубом, салатовом, белом и черном.

Также к покупке будет доступен iPhone 17 Air, толщина которого составила 5,6 миллиметра. Модель стала самой тонкой в истории компании. Кроме того, iPhone 17 Pro можно будет приобрести в оранжевом цвете.

Стартовая цена на iPhone 17 в США составила 799 долларов (66 тысяч рублей), iPhone Air – от 999 долларов (83 тысячи рублей), iPhone Pro – от 1 099 долларов (91 тысяча рублей), iPhone Pro Max – от 1 199 долларов (100 тысяч рублей).

