02 сентября, 10:49Технологии
iPhone начали продавать с пометкой о недостатке из-за RuStore
Фото: depositphotos/hurricanehank
В России начали продавать iPhone с пометкой о наличии недостатка из-за отсутствия предустановленного RuStore, передает ТАСС.
По данным агентства, теперь клиентов перед покупкой устройства просят подписать документ, где говорится, что "товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore".
"Приобретая данный товар, потребитель уведомлен и согласен с обозначенным недостатком и не вправе предъявлять требования в связи с его наличием на основании статьи 18 закона "О защите прав потребителей", – отмечается в расписке.
Как сообщалось ранее, на всех смартфонах и планшетах теперь должен быть установлен магазин приложений RuStore. Кроме того, на устройствах с 1 сентября начали предустанавливать мессенджер MAX, который станет заменой "VK Мессенджер".
При этом СМИ сообщали, что компания Apple вела переговоры с властями и бизнесом России о допуске в App Store российских магазинов приложений. Один из источников подтверждал факт переговоров, однако добавлял, что никаких договоренностей нет.
