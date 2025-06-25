Депутат Свинцов не исключил запрет на импорт продукции Apple в Россию

Госдума приняла закон, обязывающий иностранных производителей гаджетов устанавливать на свои устройства российский магазин приложений RuStore. Прежде всего, это касается продукции компании Apple. Что будет с ее устройствами в случае отказа бренда подчиниться новым требованиям, разбиралась Москва 24.

Борьба с ограничениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума приняла закон, запрещающий иностранным производителям электроники препятствовать установке приложений российских разработчиков и единого магазина RuStore на свои гаджеты. Нововведение может коснуться всех устройств, продаваемых на территории РФ, уже с 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке к документу уточняется, что компании обяжут не только снять ограничения с установки и обновления российских программ, но и обеспечить возможность осуществлять платежи при их загрузке, получать уведомления и управлять настройками. Все это нужно для их свободной работы на всех гаджетах, которые продаются на отечественном рынке, рассказал журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





Алексей Говырин депутат Госдумы Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, – это будет признано недостатком товара. То есть вы сможете потребовать замену, ремонт или возврат денег.

Направлено нововведение, прежде всего, на компании Apple и Google. Именно эти компании ограничивают доступ к российским сервисам, включая критически важные банковские приложения, сообщалось ранее на сайте комитета Госдумы по промышленности и торговле.

В настоящий момент RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. При этом ранее один из соавторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в беседе с РИА Новости предлагал даже запретить в России продажу iPhone, если Apple не обеспечит возможность установки RuStore на своих гаджетах.

Запад согласится?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Москвой 24 усомнился, что иностранные производители, в том числе Apple, пойдут на прописанные в новом законе условия.

"У нас нет инструментов требовать от компаний, не работающих в РФ официально, выполнять требования российского законодательства. Не корпорации, а мы сами привозим их технику параллельным импортом из третьих стран – Турции, Египта, Киргизии, Армении", – пояснил эксперт.





Денис Кусков гендиректор Telecom Daily Если бы эти компании работали у нас официально, конечно, были бы обязаны выполнять действующее законодательство. В противном случае они не смогли бы реализовать свою продукцию на территории России. А сейчас, мне кажется, этот нормативный акт нельзя будет реализовать.

Однако российских пользователей, по мнению Кускова, будут ждать некоторые изменения, если закон вступит в силу. К примеру, власти могут обязать магазины-рeтейлеры устанавливать RuStore на все продаваемые гаджеты.

"Это коснется тех, кто будет покупать технику, когда нововведения начнут действовать. При этом сам RuStore может работать не полноценно из-за ограничений Apple. Например, из-за вероятного отсутствия возможности оплаты покупок", – пояснил эксперт.

Еще один вариант развития событий – полный запрет на параллельный импорт в РФ гаджетов тех брендов, которые не будут соблюдать новый закон, рассказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Таким компаниям доступ на российский рынок будет закрыт. И нашим гражданам, которые хотят их технику покупать, придется делать это только в третьих странах. Для остальных брендов рынок будет открыт, они смогут получать большие доходы.

При этом Свинцов уверен, что иностранные корпорации в скором времени могут пойти на условия, предусмотренные принятым законом. Пока же игнорирование российских требований, по мнению депутата, обусловлено единой системой санкционного давления на РФ.

Как только такой порядок перестанет действовать, компании сами смогут принимать решения по входу на российский рынок. И соблюдение законодательства станет для них своеобразным "пропуском", заключил парламентарий.

