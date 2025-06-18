Столичный суд оштрафовал Apple на 3 млн рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП.

В понедельник, 16 июня, столичный суд оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) по трем протоколам. По каждому из них компании назначали штраф в 2,5 миллиона рублей.

Дело рассматривали в закрытом режиме, так как в ходе заседания разглашалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри компании.

Ранее, 19 мая, суд оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ и на 3 миллиона рублей – за неудаление запрещенной информации. Заседания тоже прошли в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений.