Суд оштрафовал Apple за неудаление запрещенной информации

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Таганский суд Москвы вновь вынес решение о назначении штрафа в размере 3 миллионов рублей в отношении американской компании Apple, передает ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

В ходе заседания было установлено, что корпорация не выполнила требования российского законодательства, не удалив информацию, которая была запрещена к распространению.

В этот же день, 19 мая, Apple подпала под решение суда по трем протоколам о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Сумма штрафов составила 7,5 миллиона рублей.

Заседания суда прошли в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решений. На этом настаивал юрист компании, так как в ходе процесса предоставлялись конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, переписки внутри корпорации, а также некоторые документы.