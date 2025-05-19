Компания Apple оштрафована на 7,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 7,5 миллиона рублей по трем протоколам за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Корпорация признана виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Заседания суда прошли в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашения решений. На этом настаивал юрист компании, так как в ходе процесса разглашались конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов, переписки внутри компании, а также некоторые документы.

Ожидается, что позже суд рассмотрит еще один протокол в отношении Apple – за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее суд оштрафовал на 200 тысяч рублей главреда Sports.ru Владислава Воронина за пропаганду нетрадиционных отношений. Поводом для возбуждения дела стала публикация на сайте, в которой сведения о представителях ЛГБТ были представлены "исключительно в положительном" свете.

Воронин признал вину, однако пояснил, что материал опубликовал один из пользователей сайта, не относящийся к редакции.