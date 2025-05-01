РИА Новости: сотрудники полиции проверили ночной клуб в Москве на пропаганду ЛГБТ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции провели рейд в одном из московских ночных клубов в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Агентство отмечает, что сотрудники полиции ночью 1 мая пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ-пропаганде. Подробности и результаты рейда не уточняются.

Ранее суд в Москве оштрафовал главреда Sports.ru Владислава Воронина на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Поводом для возбуждения дела послужила публикация на сайте, в которой сведения о представителях ЛГБТ были представлены "исключительно в положительном" свете. Суд отметил, что статья была доступна неограниченному кругу лиц.