Еще два протокола составили на Apple за пропаганду ЛГБТ

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В Таганский суд Москвы поступило два протокола на компанию Apple Distribution International Ltd. за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что речь идет о части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.

В суд ранее уже поступил аналогичный протокол. Его рассмотрение планируется 19 мая. Также в этот день суд рассмотрит протокол за неудаление запрещенной в России информации.

Кроме того, против Apple было возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде ЛГБТ.

До этого Еврокомиссия оштрафовала Apple и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) на 500 и 200 миллионов евро за нарушение правил конкуренции в Евросоюзе. Решение было принято после диалога с компаниями, в ходе которого они могли высказать свои аргументы и точки зрения.

