Дело возбуждено в отношении Apple по факту пропаганды ЛГБТ

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Уголовное дело возбуждено в отношении Apple Distribution International Ltd. по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.

В инстанцию поступил протокол об административном правонарушении в отношении компании по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета").

Ранее суд в Москве оштрафовал телеканал "ТВ Центр" на 1 миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6. 21.2 КоАП РФ.

Тем временем игровая онлайн-площадка Roblox по требованию Роскомнадзора удалила игры, содержащие элементы пропаганды ЛГБТ-движения. Как сообщал глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, изначально жалоба РКН распространялась на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке.

