Невролог Воробьева: переохлаждение и стресс могут привести к боли в шее

Стресс и холодный весенний ветер могут быть причинами боли в шее. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.
Она отметила, что мышечные боли в шейном отделе нередко бывают связаны с переохлаждением. Это особенно актуально ранней весной, когда в солнечную погоду многие стараются легче одеваться и расстегивают куртки.
"Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными. В итоге появляется боль, которая может переходить и на затылочную область, и на виски", – пояснила врач.
Также стрессовые ситуации способны стать причиной дискомфорта. Организм очень чутко реагирует на тревожное состояние, в том числе спазмированием мышц, отметила невролог.
Очень важно помнить, что нельзя сидеть практически без движения больше двух часов. Обязательно надо встать, сделать повороты головой, немного размяться. А еще начинать каждое утро хотя бы с небольшой зарядки, подчеркнула врач.
Когда боль уже есть, справиться с ней способны нестероидные противовоспалительные средства, а также согревающие мази или перцовые пластыри, которые расслабляют мышцы, отметила Воробьева.
"Однако, если после двух-трех суток их применения дискомфорт не уменьшается и даже становится сильнее, стоит обратиться к врачу. Потому что причины дискомфорта могут быть самыми разными: связанными в том числе с повреждением связочного аппарата и костных структур", – подчеркнула специалист.
Если не разбираться в проблеме и долго игнорировать боль в шее, она может перейти в хроническую, после чего лечить ее будет крайне сложно, предупредила Воробьева.
