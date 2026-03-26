26 марта, 19:12

Общество
Невролог Воробьева: переохлаждение и стресс могут привести к боли в шее

Фото: 123RF.com/nikolast

Стресс и холодный весенний ветер могут быть причинами боли в шее. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Она отметила, что мышечные боли в шейном отделе нередко бывают связаны с переохлаждением. Это особенно актуально ранней весной, когда в солнечную погоду многие стараются легче одеваться и расстегивают куртки.

"Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными. В итоге появляется боль, которая может переходить и на затылочную область, и на виски", – пояснила врач.

Также стрессовые ситуации способны стать причиной дискомфорта. Организм очень чутко реагирует на тревожное состояние, в том числе спазмированием мышц, отметила невролог.

Кроме того, боль в шее может возникнуть из-за длительного пребывания в статичной позе, когда человек, например, сидит за компьютером, использует телефон, много времени проводит за рулем. И это с большей вероятностью происходит, если мы в целом мало занимаемся фитнесом и ведем сидячий образ жизни. Идет постоянное перенапряжение мышц.
Ольга Воробьева
врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

Очень важно помнить, что нельзя сидеть практически без движения больше двух часов. Обязательно надо встать, сделать повороты головой, немного размяться. А еще начинать каждое утро хотя бы с небольшой зарядки, подчеркнула врач.

Когда боль уже есть, справиться с ней способны нестероидные противовоспалительные средства, а также согревающие мази или перцовые пластыри, которые расслабляют мышцы, отметила Воробьева.

"Однако, если после двух-трех суток их применения дискомфорт не уменьшается и даже становится сильнее, стоит обратиться к врачу. Потому что причины дискомфорта могут быть самыми разными: связанными в том числе с повреждением связочного аппарата и костных структур", – подчеркнула специалист.

Если не разбираться в проблеме и долго игнорировать боль в шее, она может перейти в хроническую, после чего лечить ее будет крайне сложно, предупредила Воробьева.

Ранее врач-ревматолог Дарья Кусевич посоветовала отказаться от привычки пользоваться смартфоном одной рукой. Из-за этого происходит быстрое разрушение первого запястно-пястного сустава. Поэтому важно держать телефон одной рукой, а другой производить манипуляции на экране.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

