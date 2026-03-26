Невролог Воробьева: переохлаждение и стресс могут привести к боли в шее

Стресс и холодный весенний ветер могут быть причинами боли в шее. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.

Она отметила, что мышечные боли в шейном отделе нередко бывают связаны с переохлаждением. Это особенно актуально ранней весной, когда в солнечную погоду многие стараются легче одеваться и расстегивают куртки.

"Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными. В итоге появляется боль, которая может переходить и на затылочную область, и на виски", – пояснила врач.

Также стрессовые ситуации способны стать причиной дискомфорта. Организм очень чутко реагирует на тревожное состояние, в том числе спазмированием мышц, отметила невролог.





Ольга Воробьева врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Кроме того, боль в шее может возникнуть из-за длительного пребывания в статичной позе, когда человек, например, сидит за компьютером, использует телефон, много времени проводит за рулем. И это с большей вероятностью происходит, если мы в целом мало занимаемся фитнесом и ведем сидячий образ жизни. Идет постоянное перенапряжение мышц.

Очень важно помнить, что нельзя сидеть практически без движения больше двух часов. Обязательно надо встать, сделать повороты головой, немного размяться. А еще начинать каждое утро хотя бы с небольшой зарядки, подчеркнула врач.

Когда боль уже есть, справиться с ней способны нестероидные противовоспалительные средства, а также согревающие мази или перцовые пластыри, которые расслабляют мышцы, отметила Воробьева.

"Однако, если после двух-трех суток их применения дискомфорт не уменьшается и даже становится сильнее, стоит обратиться к врачу. Потому что причины дискомфорта могут быть самыми разными: связанными в том числе с повреждением связочного аппарата и костных структур", – подчеркнула специалист.

Если не разбираться в проблеме и долго игнорировать боль в шее, она может перейти в хроническую, после чего лечить ее будет крайне сложно, предупредила Воробьева.

