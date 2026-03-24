Невролог Комаров: самолечение мигрени может привести к инсульту

Российские ученые создали препарат для лечения тяжелых приступов мигрени, сообщили СМИ. О том, что известно о новой разработке, какие лекарства есть на рынке прямо сейчас и как помочь себе во время приступов, разбиралась Москва 24.

Новая молекула

Российские ученые разработали новый препарат для купирования мигрени. Средство не только снимает сильные приступы, но и снижает риск развития серьезных осложнений, включая инсульт, сообщил один из разработчиков лекарства, профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев.

По словам специалиста, в основе препарата – новая молекула с антисеротониновым механизмом действия. Она нацелена на рецептор 5-HT2A, который играет ключевую роль в развитии мигренозного приступа.





Дмитрий Яковлев профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета В отличие от существующих препаратов, например, группы триптанов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65–75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение. Кроме противомигренозного эффекта, у препарата выявлены дополнительные свойства: антиагрегантное действие (снижение риска тромбообразования) и противотревожный эффект.

По словам Яковлева, благодаря кроворазжижающему свойству препарат снижает риск осложнений мигрени, наиболее серьезным из которых является инсульт. Ученый подчеркнул, что средство может применяться не только для купирования уже начавшихся приступов, но и для их профилактики при хронической мигрени, однако для этого потребуется дополнительное подтверждение в рамках клинических исследований.

Специалист также рассказал, что работа над препаратом продолжалась более десяти лет. К разработке были привлечены специалисты Южного федерального и Волгоградского государственного медицинского университетов. В настоящее время лекарство успешно прошло все этапы доклинических испытаний.

Вместе с тем, он отметил, что соотношение эффективности и безопасности препарата оценивается как благоприятное: в терапевтических дозах он практически не имеет побочных эффектов.

"Следующим этапом станут клинические испытания с участием пациентов", – заключил Яковлев.

Опасное заболевание

По своей сути мигрень – это головная боль, возникающая вследствие нарушения работы сосудистого звена. Об этом Москве 24 рассказал руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров.

По его словам, первичная мигрень всегда сопровождается спазмом, во время которого может развиться нарушение мозгового кровообращения вплоть до ишемического инсульта – это особенно опасно для пациентов с атеросклерозом или другими сосудистыми заболеваниями. Кроме того, эксперт уточнил, что в паралитической фазе, когда сосуды расширены и не могут спазмироваться, возникает венозный компонент, который может привести к нарушению мозгового кровообращения.

"Тяжелый болевой синдром вызывает выброс артериальных прессоров (дофамина, серотонина), что способно резко поднять давление, привести к гипертоническому кризу, ишемическому инсульту или разрыву аневризмы. Даже аура (вспышки света или блики перед глазами. – Прим. ред.), возникающая в начале спазма, бывает похожа на начало ишемического инсульта с нарушением чувствительности, глазодвигательных функций и речи", – пояснил специалист.

Кроме того, эксперт уточнил, что мигрень начинается с ауры, затем происходит пульсирующая односторонняя боль во лбу, затылке, ухе или в глазу. Может быть нарушение движения или чувствительности на противоположной стороне. Через 30 минут – 3 часа возникает разлитая, тяжелая, давящая, пульсирующая, тянущая боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой и светобоязнью. Пациенты часто прячутся в темную комнату и закрываются подушками, а сам приступ может длиться сутки и более, рассказал врач.





Александр Комаров руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Для лечения этого заболевания существует три категории лекарственных средств. Первая линия – кофеинсодержащие и эрготаминсодержащие препараты, которые блокируют или уменьшают развитие приступа. Они воздействуют на паралитическое расширение сосудов, которое в патогенезе мигрени дает наиболее тягостные ощущения. Эти средства применяются у пациентов, у которых мигрень появилась недавно либо протекает в нетяжелой форме.

Вместе с тем, Комаров подчеркнул, что вторая категория препаратов – триптаны. Их прием в начале приступа блокирует его развитие и приносит облегчение. Однако если состояние уже развилось или пациент опоздал с приемом, триптан действует плохо или не действует вовсе. Третья форма – это антитела, которые необратимо связываются с рецепторами гистамина. Они блокируют их надолго или навсегда, и таким образом осуществляется профилактика, разъяснил специалист.

"Если новый препарат работает на всех стадиях приступа – в ауре, спазматической и паралитической фазах – и снимает боль, восстанавливая качество жизни, это действительно хороший результат, и в определенном смысле может стать победой для пациентов, страдающих этим заболеванием", – отметил врач.

Кроме того, к факторам провоцирующим мигрень, врач отнес красное вино, твердые сорта сыра, недосып и курение. В свою очередь, в группе риска пациенты с 12 до 45 лет, позднее мигрень возникает редко.

"Отличить мигрень от обычной головной боли можно по односторонней локализации (справа или слева в 95% случаев) и по типичному течению: сначала спазм и пульсация, затем разлитая давящая тошнотворная боль", – пояснил эксперт.

Заниматься самолечением опасно, потому что можно пропустить инсульт или другое тяжелое заболевание головного мозга, заключил Комаров.

В свою очередь, невролог, цефалголог Анна Цветкова в разговоре с Москвой 24 также подчеркнула, что заниматься самолечением заболевания опасно, потому что при неправильном подходе приступы могут стать чаще и сильнее, а само заболевание – перейти в хроническую форму.

Хронической мигрень считается, если в месяц возникает 8 и более эпизодов, а суммарно за месяц насчитывается не менее 15 дней с головной болью вообще, любой интенсивности, заключила эксперт.