Невролог Закарьяева назвала самые опасные причины головной боли

При сильной головной боли может потребоваться срочная медицинская помощь. Какие тревожные симптомы сигнализируют о патологиях, рассказала врач-невролог Аминат Закарьяева в программе "Доктор 24".

Менингит и боль от лекарств

При головной боли, которая сопровождается высокой температурой и сыпью, требуется экстренная помощь. Это может указывать на воспаление в мозге, например менингит, рассказала Аминат Закарьяева.

Также стоит обратить внимание на головную боль, возникшую впервые после 35–50 лет. Обычно это сигнализирует о новообразованиях в мозге или также менингите.





Аминат Закарьяева врач-невролог Особенно стоит быть внимательным, когда состояние сопровождается дополнительными неврологическими симптомами.

При неприятных ощущениях многие пациенты принимают обезболивающие. Однако стоит помнить, что болевой синдром может возникнуть как раз из-за чрезмерного употребления подобных препаратов.

"Такая головная боль называется "абузусной". Она возникает при приеме анальгетиков более 15 дней в месяц или триптанов более 10 раз в месяц. Дело в том, что в организме существует антиноцицептивная система, которая борется с болью. При чрезмерном приеме препаратов ее работа нарушается, что и приводит к патологии", – объяснила специалист.

Кровоизлияние, глаукома и гипертензия

Некоторые пациенты сталкиваются с громоподобной головной болью – она проявляется внезапно и интенсивно, достигая пика за минуту. Патология может быть следствием кровоизлияния в мозг или разрыва аневризмы (расширенного сосуда с тонкими стенками), что требует немедленной помощи.





Аминат Закарьяева врач-невролог Когда острая боль локализована в области глаз, а также сопровождается нарушением зрения или "мушками", это указывает на глаукому. Такое состояние требует срочного обращения к врачу, так как опасно потерей зрения.

Если головная боль усиливается при наклонах или физической нагрузке, то это, скорее всего, мигрень. Однако, когда неприятные ощущения появляются при кашле, чихании или натуживании, нужно срочно обратиться к врачу. Такой симптом нередко указывает на внутричерепную гипертензию – повышение давления, заключила Закарьяева.