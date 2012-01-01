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12 февраля, 18:13

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Невролог Закарьяева назвала самые опасные причины головной боли

Не просто головная боль: какие симптомы говорят о кровоизлиянии или менингите

При сильной головной боли может потребоваться срочная медицинская помощь. Какие тревожные симптомы сигнализируют о патологиях, рассказала врач-невролог Аминат Закарьяева в программе "Доктор 24".

Менингит и боль от лекарств

Фото: 123RF/deagreez

При головной боли, которая сопровождается высокой температурой и сыпью, требуется экстренная помощь. Это может указывать на воспаление в мозге, например менингит, рассказала Аминат Закарьяева.

Также стоит обратить внимание на головную боль, возникшую впервые после 35–50 лет. Обычно это сигнализирует о новообразованиях в мозге или также менингите.

Особенно стоит быть внимательным, когда состояние сопровождается дополнительными неврологическими симптомами.
Аминат Закарьяева
врач-невролог

При неприятных ощущениях многие пациенты принимают обезболивающие. Однако стоит помнить, что болевой синдром может возникнуть как раз из-за чрезмерного употребления подобных препаратов.

"Такая головная боль называется "абузусной". Она возникает при приеме анальгетиков более 15 дней в месяц или триптанов более 10 раз в месяц. Дело в том, что в организме существует антиноцицептивная система, которая борется с болью. При чрезмерном приеме препаратов ее работа нарушается, что и приводит к патологии", – объяснила специалист.

Кровоизлияние, глаукома и гипертензия

Фото: 123RF/iakovenko

Некоторые пациенты сталкиваются с громоподобной головной болью – она проявляется внезапно и интенсивно, достигая пика за минуту. Патология может быть следствием кровоизлияния в мозг или разрыва аневризмы (расширенного сосуда с тонкими стенками), что требует немедленной помощи.

Когда острая боль локализована в области глаз, а также сопровождается нарушением зрения или "мушками", это указывает на глаукому. Такое состояние требует срочного обращения к врачу, так как опасно потерей зрения.
Аминат Закарьяева
врач-невролог

Если головная боль усиливается при наклонах или физической нагрузке, то это, скорее всего, мигрень. Однако, когда неприятные ощущения появляются при кашле, чихании или натуживании, нужно срочно обратиться к врачу. Такой симптом нередко указывает на внутричерепную гипертензию – повышение давления, заключила Закарьяева.

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