Офтальмолог Бекботова объяснила, чем опасно постоянное напряжение глаз

Цифровая усталость глаз способна спровоцировать головокружение и даже болезни сердца. Подробнее об этом рассказала врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Залина Бекботова в программе "Доктор 24".

Причины и последствия

Светящиеся экраны ноутбуков, планшетов и телевизоров вызывают усталость глаз, рассказала Залина Бекботова.





Залина Бекботова врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Когда человек сосредоточенно смотрит в одну точку на экране, то моргает в пять-шесть раз реже, чем обычно. Из-за этого слезная пленка не обновляется и глаза подсыхают.

Цифровая усталость глаз может привести к серьезным нарушениям, отметила врач. Когда органы зрительной системы долго находятся в одном положении, зрачки начинают приближаться к носу. Из-за этого аккомодационные мышцы, которые вращают глаз, остаются в напряжении. В результате спазм передается в центральную нервную систему, что провоцирует головную боль и головокружение.





Залина Бекботова врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Более того, доказано: у некоторых пациентов с нарушенным зрением постоянное перенапряжение приводит к осложнениям. Например, к гипертонической болезни и нарушению ритма сердца.

Профилактика

Врач советует ложиться спать до полуночи. В этот период в организме синтезируются гормоны, которые способствуют качественному ночному отдыху.

Также после долгой работы за компьютером рекомендуется выйти из дома и прогуляться. Это снизит артериальное и внутриглазное давление, отметила специалист.





Залина Бекботова врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Кроме того, на рабочем столе необходимо иметь увлажняющие капли, а также проводить глазную гимнастику. Например, взглядом в воздухе можно нарисовать различные фигуры, буквы, цифры, написать любое слово. Такие упражнения хорошо скажутся на общем состоянии.

Еще один действенный способ – нарисовать на окне дома или в кабинете точку и фокусировать на ней взгляд в течение минуты. После нужно посмотреть на горизонт. Такое упражнение расслабляет глазные мышцы, заключила Бекботова.

