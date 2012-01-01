Офтальмолог Бекботова объяснила, чем опасно постоянное напряжение глаз

Цифровая усталость глаз способна спровоцировать головокружение и даже болезни сердца. Подробнее об этом рассказала врач-офтальмолог ГП №2 ДЗМ Залина Бекботова в программе "Доктор 24".
Причины и последствия
Светящиеся экраны ноутбуков, планшетов и телевизоров вызывают усталость глаз, рассказала Залина Бекботова.
Цифровая усталость глаз может привести к серьезным нарушениям, отметила врач. Когда органы зрительной системы долго находятся в одном положении, зрачки начинают приближаться к носу. Из-за этого аккомодационные мышцы, которые вращают глаз, остаются в напряжении. В результате спазм передается в центральную нервную систему, что провоцирует головную боль и головокружение.
Профилактика
Врач советует ложиться спать до полуночи. В этот период в организме синтезируются гормоны, которые способствуют качественному ночному отдыху.
Также после долгой работы за компьютером рекомендуется выйти из дома и прогуляться. Это снизит артериальное и внутриглазное давление, отметила специалист.
Еще один действенный способ – нарисовать на окне дома или в кабинете точку и фокусировать на ней взгляд в течение минуты. После нужно посмотреть на горизонт. Такое упражнение расслабляет глазные мышцы, заключила Бекботова.