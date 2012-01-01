Невролог Солодова перечислила неожиданные причины головной боли

Резкие запахи, затянутые волосы и даже холодный напиток могут спровоцировать головную боль. Почему еще она возникает, рассказала в программе "Доктор 24" врач-невролог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Татьяна Солодова.

Прическа и готовые очки

Головную боль могут вызвать туго затянутые волосы, так как в корнях есть нервные окончания, реагирующие на натяжение, пояснила Татьяна Солодовая. В таком случае достаточно лишь ослабить резинку или отрегулировать сильно накрученные бигуди.

Также боль в голове нередко появляется из-за ношения очков, поэтому их важно подбирать вместе с офтальмологом, а не приобретать уже готовые, отметила врач.





Татьяна Солодова врач-невролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Должна быть четкая коррекция зрения. При гиперкоррекции, то есть при слишком сильных очках, или недокоррекции могут возникать неприятные ощущения, в том числе головная боль.

Холод и интенсивные ароматы

Болевой синдром может возникнуть после употребления холодного лимонада или мороженого. Это связано с тем, что низкие температуры стимулируют рецепторы мягкого неба, активизирующие тройничный нерв. Из-за этого сосудистая стенка начинает резко сокращаться и расслабляться, что более восприимчивые люди ощущают как головную боль. Однако это абсолютно нормальный механизм, и патологией он не является, объяснила невролог.

Иногда боль появляется из-за обилия ароматов – например, в парфюмерном магазине. Дело в том, что при вдыхании интенсивных запахов более 15 минут в организме запускается механизм, близкий к симптомам холодовой боли. Ароматы активизируют нервные окончания, которые находятся глубоко в черепе, и при излишней стимуляции возникают головные боли, похожие на мигренозную.



Татьяна Солодова врач-невролог Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева Если при вдыхании резких запахов голова болит всегда, а не только в парфюмерном магазине, это повод обратиться к неврологу-цефалгологу.

Также важно отметить, что многие пациенты стараются избавиться от головной боли с помощью спазмолитиков – они расслабляют гладкую мускулатуру сосудов. Однако это не снимает напряжение с мышц, из-за которых может появиться боль. Поэтому стоит также обратить внимание на нестероидные противовоспалительные препараты, заключила Солодова.