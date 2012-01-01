Сомнолог Черкасова назвала основные причины бруксизма

Скрежет зубами по ночам может быть связан с эмоциональным перенапряжением или заболеваниями нервной системы. Обо всех причинах бруксизма и его лечении в программе "Доктор 24" рассказала врач-сомнолог София Черкасова.
Причины бруксизма
Бруксизм – это скрежет зубами по ночам. По словам Софии Черкасовой, он возникает, когда жевательные мышцы, отвечающие за артикуляцию и пережевывание пищи, сильно напрягаются. Из-за этого появляются неприятные звуки: как ногтем по школьной доске.
При бруксизме страдают зубы и височно-нижнечелюстной сустав, особенно если это происходит регулярно. Причиной нередко становится стресс, который приводит к избыточному напряжению мышц.
Также существует мнение, что скрип зубами связан с активностью паразитов в организме. В большинстве случаев это не так, но некоторые кишечные простейшие могут снизить уровень витаминов группы В. Из-за дефицита элементов нарушается работа нервной системы, что приводит к напряжению в челюсти, пояснила эксперт.
Наиболее частой причиной становится патология зубочелюстной системы. Например, при неправильном смыкании зубов или их отсутствии челюсть пытается найти удобное положение, что затем приводит к патологии.
Также возможны нарушения со стороны мозгового кровообращения и опорно-двигательного аппарата, например, смещение позвонков.
Заподозрить бруксизм можно по периодической боли в височно-нижнечелюстном суставе или голове, а также по дискомфорту во время пережевывания пищи, добавила сомнолог.
Профилактика и лечение
Профилактировать бруксизм помогут упражнения для жевательных мышц. Например, можно сознательно держать челюсти в положении, когда они не смыкаются полностью. Рот при этом должен быть закрыт.
Также вылечить бруксизм можно с помощью инъекций ботулотоксина – он помогает примерно в 70% случаев. При этом мышцы не парализуются полностью и сохраняют функции.
У большинства детей с возрастом проблема проходит, и они спокойно спят по ночам, заключила Черкасова.