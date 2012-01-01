Сомнолог Черкасова назвала основные причины бруксизма

Скрежет зубами по ночам может быть связан с эмоциональным перенапряжением или заболеваниями нервной системы. Обо всех причинах бруксизма и его лечении в программе "Доктор 24" рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Причины бруксизма

Бруксизм – это скрежет зубами по ночам. По словам Софии Черкасовой, он возникает, когда жевательные мышцы, отвечающие за артикуляцию и пережевывание пищи, сильно напрягаются. Из-за этого появляются неприятные звуки: как ногтем по школьной доске.

При бруксизме страдают зубы и височно-нижнечелюстной сустав, особенно если это происходит регулярно. Причиной нередко становится стресс, который приводит к избыточному напряжению мышц.

Также существует мнение, что скрип зубами связан с активностью паразитов в организме. В большинстве случаев это не так, но некоторые кишечные простейшие могут снизить уровень витаминов группы В. Из-за дефицита элементов нарушается работа нервной системы, что приводит к напряжению в челюсти, пояснила эксперт.





София Черкасова врач-сомнолог Заболевания центральной нервной системы тоже могут вызвать бруксизм. Однако не существует строгого правила, что он обязательно появляется при болезни Паркинсона. Тем не менее, если головной мозг поражен патологическим процессом, вероятность возникновения скрежета зубами выше.

Наиболее частой причиной становится патология зубочелюстной системы. Например, при неправильном смыкании зубов или их отсутствии челюсть пытается найти удобное положение, что затем приводит к патологии.

Также возможны нарушения со стороны мозгового кровообращения и опорно-двигательного аппарата, например, смещение позвонков.

Заподозрить бруксизм можно по периодической боли в височно-нижнечелюстном суставе или голове, а также по дискомфорту во время пережевывания пищи, добавила сомнолог.

Профилактика и лечение

Профилактировать бруксизм помогут упражнения для жевательных мышц. Например, можно сознательно держать челюсти в положении, когда они не смыкаются полностью. Рот при этом должен быть закрыт.

Также вылечить бруксизм можно с помощью инъекций ботулотоксина – он помогает примерно в 70% случаев. При этом мышцы не парализуются полностью и сохраняют функции.





София Черкасова врач-сомнолог Иногда бруксизм исчезает самопроизвольно и человека больше не тревожит. Часто такое бывает у детей, которые, находясь в активном постижении мира, под невероятной нервной перегрузкой страдают бруксизмом.

У большинства детей с возрастом проблема проходит, и они спокойно спят по ночам, заключила Черкасова.