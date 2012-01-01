Стоматолог Балакирева предупредила о риске развития опухоли из-за брекетов с маркетплейсов

На российских маркетплейсах набирают популярность накладные брекеты. Исправить прикус или выпрямить зубы они не смогут: по словам продавцов, конструкция сделана исключительно "для красоты". Вместе с экспертами разбираемся, к каким проблемам могут привести такие эксперименты с внешностью.



Стоматолог не нужен?

Стоимость искусственных брекетов на маркетплейсах составляет меньше 1 000 рублей. За эти деньги покупатель получает 16 квадратных деталей, которые нужно самостоятельно прикрепить к двум металлическим дугам, 10 лигатур разных цветов, несколько приспособлений для сборки, "специальный" клей, который выглядит как гранулы термопластика, и контейнер для замешивания.

"При использовании фальшивых брекетов вы не причините абсолютно никого вреда своей полости рта. Изделие поддается настройке и подойдет для любой конфигурации зубов. Нет необходимости посещать стоматолога, вы легко справитесь с установкой временных брекетов самостоятельно", – заявляет продавец.

По его словам, искусственные брекеты якобы выполнены из тех же медицинских материалов, которые используются для создания стоматологических конструкций. Носить их можно неограниченное время, указывается в описании, при этом "украшение" все же рекомендуют снимать перед приемом пищи, сном и периодами повышенной физической активности.

Однако многие покупатели жалуются, что у них возникают большие сложности не только при сборке брекетов, но и при их снятии.



одна из покупателей Приклеила, все было нормально. Начала снимать – не снимаются. Все оторвала, а два не могу, не знаю, что делать.

Фото: скриншот c одного из маркетплейсов

Другой покупатель также написал, что пытался прикрепить брекеты на суперклей.

"У меня вчера голова кружилась из-за суперклея. Я потом промыл рот и клеил на клей из набора", – написал он.

Это далеко не первый опасный для здоровья товар, попадающий в свободную продажу на маркетплейсах. Например, ранее там появился термопластик для лепки искусственных пломб. По словам продавцов, материал также можно использовать для создания и установки коронки на место выпавших зубов. Многие покупатели жаловались на горький вкус материала, сильный дискомфорт и стоматологические проблемы в дальнейшем.

Под угрозой не только зубы

Фото: скриншот c одного из маркетплейсов

В безопасности таких товаров сильно усомнилась стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева. В беседе с Москвой 24 она рассказала, что при нагревании подобный "клей" может навредить эмали зуба.

(соединительная ткань, состоящая из сосудов и нервов. – Прим. ред.) , которая при нагреве может давать болезненную реакцию. Естественно, у таких манипуляций с термопластиком, клеем могут быть последствия. Возможно, из-за этого придется депульпировать зуб.

Мария Балакирева стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Внутри живого зуба находится пульпа, которая при нагреве может давать болезненную реакцию. Естественно, у таких манипуляций с термопластиком, клеем могут быть последствия. Возможно, из-за этого придется депульпировать зуб.

По ее словам, во время установки настоящей брекет-системы пациенту выдают специальные приборы и рассказывают о правилах ухода. Например, Балакирева объяснила, что любое натирание может привести к проблемам со здоровьем. Однако на маркетплейсах об этом не предупреждают.

"Когда брекеты фиксируют специалисты, они обязательно вручают пациенту набор гигиенических приборов и предупреждают, что дуги могут царапать и натирать. В этом случае необходимо пользоваться воском. В противном случае может образоваться злокачественная опухоль", – предупредила стоматолог.

Ортодонт также отметила, что в домашних условиях даже снимать такие накладные брекеты может быть небезопасно. На зубах могут остаться частички клея, которые нельзя будет убрать без дополнительных приборов из-за риска повреждения эмали, подчеркнула она.

Также еще одну опасность подобных конструкций с маркетплейсов назвал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Александр Мохов. По его словам, они могут в любой момент отлететь и попасть в дыхательные пути, что может закончиться летальным исходом.