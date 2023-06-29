Стоматолог рассказала, кому противопоказана установка зубных имплантов

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Перед установкой зубных имплантов пациенту следует пройти ряд обследований, поскольку некоторые заболевания могут стать препятствием для процедуры. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стоматолога, ортодонта Марию Балакиреву.

"Прежде чем установить зубной имплант пациент должен пройти диагностику, а именно сдать анализ крови, чтобы определить, есть ли сахарный диабет, лейкоз, онкологические заболеваниях", – пояснила врач.

При наличии таких заболеваний, обратила внимание стоматолог, установка имплантов может оказаться невозможной. Причинами для отказа в процедуре также могут стать заболевания десен, поскольку из-за них имплант не приживется в костной ткани.

Балакирева добавила, что перед подобной процедурой необходимо обязательно сделать снимок КТ и посадку костной ткани.

Ранее стало известно, что российские мужчины боятся стоматологов чаще женщин. Страх перед посещением врачей данного профиля испытывает 21% мужчин и 16% женщин из 1 600 опрошенных респондентов. Пауков при этом боятся 25% женщин и 10% мужчин.



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