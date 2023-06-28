Опрос показал, что российские мужчины чаще женщин боятся стоматологов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Боязнь стоматологов стала единственным из изучаемых страхов, от которого мужчины страдают чаще, чем женщины. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из исследования, 21% опрошенных мужчин боятся стоматолог. Среди женщин показатель составляет 16%.

Вместе с тем также отмечается, что пауки и насекомые пугают каждую четвертую женщину (25%) и только каждого десятого мужчину (10%).

"Еще одна тенденция, связанная с пауками и насекомыми: чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные их боятся", – указано в исследовании.

В группе с неоконченным высшим и высшим их 21%, а в группе с неполным средним – 14%.

Опрос ВЦИОМ провели 17 июня 2023 года. В нем участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что около 50% россиян допускают существование тайной организации, которая управляет миром.

Отмечается, что в 2018 году 67% жителей РФ допускали существование тайной организации, на данный момент так считают 49% граждан. Почти столько же россиян (45%) верили в теорию мирового господства, согласно опросу, проведенному в 2014 году.

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