Почти 50% россиян допустили существование тайной организации, которая управляет миром

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Каждый второй гражданин России предполагает, что в мире может существовать тайная организация, которая влияет на его процессы, при этом чуть больше трети россиян считают иначе. Это следует из результатов опроса, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что в 2018 году 67% жителей РФ допускали существование тайной организации, на данный момент так считают 49% граждан. Почти столько же россиян (45%) верили в теорию мирового господства, согласно опросу, проведенному в 2014 году.

"Любопытно, что тогда эта точка зрения чаще была распространена среди высокообразованных граждан (51% против 41–43% со средним специальным образованием и ниже), а сейчас – среди имеющих неполное среднее образование (61%)", – отмечается в комментарии к опросу.

Аналитики отметили, что 36% россиян придерживаются противоположного мнения, заявляя, что никаких тайных организаций, управляющих мировыми процессами, не существует. Чаще всего такой точки зрения придерживаются россияне в возрасте от 18 до 24 лет (54%), среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет так считают 50%. Отрицают существование тайного сообщества и люди с высшим образованием (40%) и активные пользователи Сети (49%). 15% граждан затруднились ответить.

О том, что тайное мировое сообщество состоит из олигархов и миллиардеров, считают 25% респондентов, часть опрошенных также называли фамилии богатейших семей, среди которых были в том числе Ротшильды (3%) и Рокфеллеры (2%).

Про то, что это сообщество состоит из крупнейших бизнесменов мира, сказали 15% россиян от 18 до 34 лет, 21% граждан в возрасте от 34 до 44 лет, 26% в возрастной группе от 45 до 59 лет. Среди россиян старше 60 лет так считают 32%.

Аналитики рассказали, что с начала проведения опроса россияне записывали в состав мирового правительства граждан и правительство США, но в данный момент это второй по популярности ответ. Таким образом, США входили в состав тайной организации, по мнению 8% граждан в 2014 году, 19% так считали по итогам опроса, проведенного в 2018 году.

Отмечается, что 7% граждан назвали Великобританию и Евросоюз, 5% упомянули страны Запада в целом.

При этом 23% респондентов выразили уверенность, что целью мирового правительства является господство и контроль над миром, указано в результатах опроса. 19% считают, что правящая элита нацелена завоевать Россию и уничтожить русский народ, 15% выразили мнение, что целью мирового правительства является сокращение численности населения планеты, 12% – обогащение членов мирового правительства, 8% – управление населением, 6% – контроль за всеми ресурсами.

Каждый второй житель России (50%), который верит в существование тайного правительства, считает, что страна должна бороться. 29% граждан предложили сотрудничество с тайным обществом.



Опрос проводился среди 1 600 граждан РФ в возрасте от 18 лет, указано в исследовании.

Ранее в России проводился опрос, согласно которому более 70% россиян заявили, что доверяют Владимиру Путину, также большинство граждан страны положительно оценили его работу. 10% россиян выразили иное мнение, 11% затруднились ответить.

Результаты показали, что 14% скорее не доверяют Путину. 9% участников опроса не смогли ответить.

