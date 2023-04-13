Почти 50% россиян начали экономить на товарах и услугах в 2022 году

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В 2022 году 47,2% жителей России начали экономить на товарах и услугах. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования компании "Профи".

Урезали расходы на товары 16,4% россиян, на услуги – 16,2%. Остальные не имели необходимости экономить.

Согласно результатам опроса, отказаться от услуг фитнес-тренеров в целях экономии готовы 18,7% россиян. Еще 17,8% могут не посещать бьюти-мастеров, 17,7% считают возможным не прибегать к услугам домработников. Оставшаяся часть опрошенных в целях экономии готова отказаться от услуг репетиторов, психологов, ветеринаров, юристов, автомастеров, бухгалтеров и риелторов.

При этом выполнять задачи перечисленных специалистов самостоятельно согласились только 39,8% человек. Еще 10,8% сообщили, что нашли замену специалистам.

Не готовы отказаться от ряда услуг 40,5% россиян. Свое нежелание опрошенные объяснили дополнительными затратами, тревожностью из-за невыполнения дел и другими причинами.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, что не совершать импульсивных покупок, приводящим к дополнительным затратам, можно, следуя трем правилам. В первую очередь, эксперт рекомендовала не посещать торговые точки на голодный желудок. Легкий перекус перед походов магазин обеспечит экономию бюджета.

Помимо этого, специалист рекомендовала заранее составить список покупок и пользоваться корзиной вместо тележки. Благодаря этому можно сэкономить до 30% бюджета.



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