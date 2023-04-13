Большинство российских работодателей ищут руководителей внутри компании – опрос

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Во время поиска специалиста на руководящую должность 70% компаний в РФ прибегают к внутреннему найму и повышают действующих сотрудников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса сервисов "СберПодбор" и "Работа.ру".

Подобный вариант представляется удобным компаниям, поскольку сотрудники уже погружены в работу и знают ее специфику – это отметили 77% респондентов. Чуть более половины рекрутеров сообщили, что в их компании есть достойные специалисты, которые могут занять должность руководителя. Кроме того, в каждой третьей компании указали на экономию ресурсов на адаптацию новых сотрудников.

Согласно данным опроса, четверть работодателей уверены, что командой будет лучше управлять, если руководитель будет из компании. При этом 14% опрошенных поделились, что у внешних кандидатов зачастую слишком высокие ожидания касательно зарплаты.

Вместе с тем 30% опрошенных компаний из РФ сообщили, что ищут потенциальных руководителей на рынке труда. Из них большинство фирм связали подобное решение с отсутствием подходящих кандидатов внутри компании, около половины работодателей отметили важность свежего взгляда со стороны, а 37% респондентов заявили, что командой легче управлять человеку, который до этого не работал в компании.

Самым главным качеством хорошего руководителя является готовность брать на себя ответственность, как ответили 80% опрошенных работодателей. На втором месте – желание улучшить текущие процессы, а на третьем – умение организовать команду и делегировать задачи, а также ставить цели и оценивать результат.

Ранее исследование ВЭБ.РФ показало, какие российские города являются лучшими с точки зрения трудоустройства молодежи. Согласно исследованию, в большинстве городов страны работодатели заинтересованы в найме молодых специалистов.

До этого стало известно, представители каких профессий в РФ больше всех довольны своими зарплатами. В опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани и прочих крупных российских городов.

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